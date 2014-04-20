Зеленский: Украине потребуется помощь на сотни млрд долларов

Президент Украины выступил на мероприятии Всемирного банка.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил Всемирному банку, что Украине потребуется помощь на сотни млрд долларов. Такую позицию глава государства заявил в рамках круглого стола, проводившегося в рамках весенней сессии руководящих органов ВБ и МВФ. Он призвал оказать киевскому режиму по завершении боевых действий в стране финансовую поддержку в размере сотни миллиардов американских долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил необходимость выделения государству 600 млрд долларов. На мероприятии присутствовали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент Группы ВБ Дэвид Малпасс.

Сейчас нам необходимо до $7 млрд каждый месяц, чтобы компенсировать экономические потери. И для восстановления после этой войны Украине потребуются еще сотни миллиардов долларов. Владимир Зеленский, президент Украины

Шмыгаль подчеркнул, что в краткосрочной перспективе украинской стороне необходима материальная помощь, которая будет составлять от $4 до $5 млрд в ежемесячно. Он призвал партнеров сформировать для Киева план, аналогичный британскому "плану Маршалла", который был разработан союзниками после окончания Второй мировой войны в Европе.

Всемирный банк оценил урон зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд.

Фото и видео: YouTube / World Bank