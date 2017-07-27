Зеленский: Киев не получал от президента ФРГ визит

Президент Украины напомнил, что Киев позже пригласил немецкого канцлера к себе.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера запроса на официальный визит. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Я, как президент, и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии по поводу визита на Украину. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 12 апреля немецкая газета Bild сообщила, что президент Владимир Зеленский отказался принять у себя своего коллегу из Германии Штайнмайера. По мнению СМИ, этот инцидент произошел из-за политики, который глава ФРГ ранее занимал в отношении России. Вечером того же дня посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире телеканалов ProSieben и SAT.1 объявил о том, что после отказа Киева принять у себя Штайнмайера украинская сторона пригласила посетить Украину канцлера Олафа Шольца.

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