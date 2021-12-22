Зеленский: Киев готов к диалогу с Москвой в любом формате

На Украине назвал варианты встречи с Владимиром Путиным.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой в любом формате. Об этом глава государства рассказал во время общения с местными журналистами. Политик добавил, что речь идет как о формате с привлечением посредников, так и о прямом контакте с высшим руководством. Таким образом спикер ответил на вопрос прессы о его готовности к встрече с российским лидером.

Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате - как с любыми привлеченными партнерами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет. Владимир Зеленский, президент Украины

Эксперт подчеркнул, что текущая повестка возможной встречи с президентом РФ в настоящее время согласовывается. Если понадобится, Зеленский готов лично позвонить Путину для согласования тем общения между сторонами. По мнению политика, следует сделать все возможное для того, чтобы создавать различные форматы встречи между Украиной и РФ.

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Фото и видео: YouTube / ТСН