Зеленский: 12 человек погибли на Украине из-за ударов

Украинский президент оценил количество погибших и раненых из-за массированных обстрелов от 10 октября.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за массированных ракетных ударов. Глава государства добавил, что пострадали свыше 80 человек из-за "российской атаки" на местные пункты военного управления, связи и энергетическую инфраструктуры.

К сожалению, 12 человек сегодня погибли… Более 80 ранены или травмированы. Все, кто обратился за помощью, получают ее. Владимир Зеленский, президент Украины

По данным Киевской городской администрации, на территории украинской столицы погибли шесть человек, ранен 51 житель. Лидер страны добавил, что специалисты занимаются восстановлением пострадавшей инфраструктуры. На текущий момент электричество восстановлено на уровне 50% в Харьковской области. Политик пообещал, что через несколько часов услугу восстановят почти на всей территории страны.

Зеленский: на восстановление электроснабжения на Украине нужно несколько часов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України