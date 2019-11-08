Здоровый образ жизни ведут менее 7 % петербуржцев

Об этом свидетельствуют данные опроса Росстата.

Только 12 % жителей России ведут здоровый образ жизни. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса Росстата.

К ведущим ЗОЖ относятся люди, которые не курят, проявляют физическую активность, ежедневно употребляют не менее 400 г фруктов и овощей, а также не едят более 5 г соли в сутки и выпивают не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 84 г для женщин.

Первые три места в рейтинге по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни, заняли Ингушетия (48,8 %), Крым и Адыгея (29,2 % и 28,8 %). В Москве и Петербурге за ЗОЖ только 8,8 % и 6,8 % людей соответственно. Меньше всего заботятся о своем здоровье на Чукотке (0,4 %), в Туве (1,1 %) и в Ненецком АО (2,1 %).

Опрос проводился среди 60 тысяч домохозяйств по всей стране. Респондентами стали более 131 тысячи человек, из которых 56 % женщин и 44 % мужчин.

Ранее Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей.

Видео: Piter.TV