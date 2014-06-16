Как сделать зимние каникулы безопасными и запоминающимися для ребёнка

Эксперты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга поделились рекомендациями.

С наступлением праздников родители сталкиваются с вопросом: как организовать зимний отдых так, чтобы он был весёлым, активным и безопасным? Эксперты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга поделились рекомендациями.

Режим сна и питания

Во время каникул важно поддерживать привычный график сна. Поздние вечера допустимы не чаще пары раз, чтобы избежать сложностей с возвращением к будням. В питании сохраняйте баланс: угощайте ребёнка сладостями в умеренных количествах, делая акцент на здоровую пищу.

Болезнь перед праздниками

Если ребёнок заболел, посещение массовых мероприятий лучше отменить. Это защитит как его самого, так и окружающих.

Время с гаджетами

Новогодние праздники — отличное время для активностей на свежем воздухе. Обсудите с ребёнком лимиты на использование гаджетов, предлагая интересные альтернативы.

Безопасность на прогулках

Катание на санках, лыжах или игра в снежки — отличные зимние занятия. Важно соблюдать простые меры предосторожности: использовать защиту, избегать опасных зон и проверять состояние инвентаря.

Соблюдая эти советы, вы сделаете зимние каникулы ребёнка не только запоминающимися, но и безопасными.

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