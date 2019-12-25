Здание посольства Украины в Ереване облили борщом. Об этом сообщил журналист "РИА Новостей". Корреспондент заявил, что акцию провели сторонники молодежного союза "Дащнакцутюн". Они протестуют против заявления МИД Украины о ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Ранее киевские чиновники заявили, что Украина надеется на политическое урегулирование конфликта. Они призвали Армению соблюдать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его признанных на международном уровне границах. В МИД указали на необходимость решения вопроса мирным путем на основе резолюций Совета Безопасности ООН по Карабаху.
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента.
Фото: Yerevan.Today
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