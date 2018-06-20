"Веселый дэнс": медведица зажигательно танцует в честь весны

Ее зовут Ма Сяоцянь, что в переводе с китайского – "хорошенькая".

В зоопарке китайского города Тяньцзинь медведица исполнила зажигательный танец. На видео из социальных сетей обратило внимание издание Daily Mail.

Самка тибетского бурого медведя трясет головой и энергично прыгает около лестницы. При монтаже находчивые очевидцы наложили подходящую музыку. В китайских соцсетях видео за сутки набрало более 1,1 миллиона просмотров.

Пользователи прозвали животное "медведем-танцором диско" и пошутили, что это единственный питомец зоопарка, который посещал дискотеку. Сотрудники зоопарка подтвердили, что их питомица любит танцевать. Ее зовут Ма Сяоцянь, что в переводе с китайского – "хорошенькая". Работники зоопарка предположили, что она начала танцевать из-за теплой погоды и сильного запаха своих соседей по вольеру.

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Фото и видео: Daily Mail