Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Трамп не сдается: в ответ на новые стратегические разработки России, президент США создаст космические войска
Сегодня, 12:46
0
Shdaria
139

Трамп не сдается: в ответ на новые стратегические разработки России, президент США создаст космические войска

0
 
 

Трамп планирует создать космические войска.

Руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований Сергей Ермако заявил, что Дональд Трамп озвучил возможность создания космических войск из-за того, что президент РФ Владимир Путин сообщил о новых стратегических разработках России. Также Ермако отметил, что Америка таким образом показывает свое негодование в связи с утраченными лидерскими позициями в военной сфере. 

Выделяются огромные суммы, мы видим, как тщательно опекает Трампа военное лобби. Ставится задача добиться превосходства в нескольких операционных средах - имеется ввиду единое коммуникационное пространство, в том числе и космос, наряду с наземными, воздушными, морскими пространствами. Но, как мне кажется, сейчас рано говорить о возможностях боев в космосе. Скорей всего, речь идет о том, что за счет развития военного космоса кардинально повысить эффективность обычных вооруженных сил. 

Цитирует слова эксперта "Экономика сегодня"

 

Теги: новости , трамп и путин , трамп космические войска
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5