Трамп не сдается: в ответ на новые стратегические разработки России, президент США создаст космические войска

Трамп планирует создать космические войска.

Руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований Сергей Ермако заявил, что Дональд Трамп озвучил возможность создания космических войск из-за того, что президент РФ Владимир Путин сообщил о новых стратегических разработках России. Также Ермако отметил, что Америка таким образом показывает свое негодование в связи с утраченными лидерскими позициями в военной сфере.