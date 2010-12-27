Трамп не сдается: в ответ на новые стратегические разработки России, президент США создаст космические войска

Руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований Сергей Ермако заявил, что Дональд Трамп озвучил возможность создания космических войск из-за того, что президент РФ Владимир Путин сообщил о новых стратегических разработках России. Также Ермако отметил, что Америка таким образом показывает свое негодование в связи с утраченными лидерскими позициями в военной сфере.
Выделяются огромные суммы, мы видим, как тщательно опекает Трампа военное лобби. Ставится задача добиться превосходства в нескольких операционных средах - имеется ввиду единое коммуникационное пространство, в том числе и космос, наряду с наземными, воздушными, морскими пространствами. Но, как мне кажется, сейчас рано говорить о возможностях боев в космосе. Скорей всего, речь идет о том, что за счет развития военного космоса кардинально повысить эффективность обычных вооруженных сил.
Цитирует слова эксперта "Экономика сегодня"