Реставрационные работы велись в 2023 году по программе КГИОП за счет бюджета Петербурга.

Завершена реставрация фасадов зданий Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения со стороны площади Островского. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Реставрационные работы велись в 2023 году по программе КГИОП за счет бюджета Петербурга. Здания Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения – памятники федерального значения. Со стороны площади Островского в них располагаются парадные входы в Музей театрального и музыкального искусства и Театральную библиотеку, а также в Жилищный комитет.

То есть специалистами была полностью завершена реставрация ансамбля улицы Зодчего Росси, которую КГИОП поэтапно выполняет с 2020 года.

В 2024 году по программе КГИОП начнутся работы по реставрации лицевых и дворовых фасадов многоквартирного дома – памятника регионального значения "Собственный дом архитектора Н.П. Басина", выходящего на площадь Островского и переулок Крылова.

Ранее в Петербурге с колокольни Николо-Богоявленского Морского собора сняли леса. На данный момент забор пока что остается на месте, так как по-прежнему идут работы с камнем по цоколю в тепляках.

Фото: КГИОП