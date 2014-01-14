Завершается строительство детского туберкулезного санатория в Ушково

Объект готов уже на 92%.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко совместно с председателем Комстроя Игорем Креславским и сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" провели рабочий объезд строительной площадки детского туберкулезного санатория "Жемчужина" в посёлке Ушково.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", санаторий рассчитан на 300 мест. Площадь земельного участка составляет 22 га, общая площадь застройки 14221,4 м2.

В состав комплекса входят лечебно-административный корпус, пищеблок, бассейн, актовый зал, школьный корпус, шесть спальных корпусов, два здания для пребывания персонала, здание изолятора, прачечная, хозяйственный блок

Объект готов уже на 92%. Санаторий строят с 2012 года, за это время из-за срыва сроков сменились три подрядчика. Сейчас строительство завершает АО "Монолитстрой".

Фото: Николай Линченко