Завершается монтаж художественной подсветки на Доме журналистов

Дом журналистов на Невском проспекте, 70, вновь станет одним из ярких объектов ночной панорамы Санкт-Петербурга. Осенью 2023 года на его фасаде будет завершен монтаж современной архитектурно-художественной подсветки.

Специалисты Ленсвета установят на здании Дома журналистов 26 светодиодных приборов, которые подчеркнут характерные архитектурные особенности и не нарушат целостности объекта внешним видом оборудования и монтажных элементов. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не мешать комфорту жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Впервые художественная подсветка Дома журналистов была установлена в 2000 годах, а в 2005 году Невский проспект стал единственной в мире улицей, более 100 фасадов которой получили единое световое оформление. Однако после реставрации фасада здания оборудование пришлось демонтировать.

Теперь, с установкой новой художественной подсветки, Дом журналистов вновь будет гармонично дополнять перспективу Невского проспекта и составлять единое целое с другими объектами ночной панорамы города.

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Видео: комитет по энергетике и инженерному обеспечению