Застройщикам Петербурга предложат сдавать новостройки в комплекте с больницами и школами

Инициативу подготовила профильная комиссия парламента.

Во вторник, 3 ноября, на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга внесли поправки в закон "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге".

Профильная комиссия парламента предложила изменить правовые нормы, которые касаются устойчивого развития территорий. А именно, вести застройку новых районов "комплексно". Так, компании должны сдавать новостройки вместе с необходимыми транспортными выездами, остановками общественного транспорта, школами и поликлиниками. Таким образом поправки установят

Законопроект установит механизм планирования развития, включающий три основных этапа: определение правительством Петербурга территорий, перспективных для комплексного устойчивого развития; установление параметров развития функциональных зон и размещение объектов регионального значения в соответствии с Генеральным планом; подготовку проекта условий для договора в части обязательств города и застройщика объяснил спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Такая инициатива позволит городу выйти на новый уровень градостроительного развития.

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Фото: Piter.TV