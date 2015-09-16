Программу льготной ипотеки под 6,5% в РФ могут продлить до конца 2021 года

Также предлагается увеличить сумму кредитов с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей.

Минфин России разработал проект постановления правительства, согласно которому программу льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% предлагается продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Также предлагается увеличить сумму кредитов с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей. Банки, которые планирует принять участие в программе, должны подать заявки в течение 10 дней после вступления в силу постановления. ДОМ.РФ рассмотрит заявки в течение 20 дней после вступления в силу законопроекта.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была утверждена в конце апреля 2020 года. Данная программа должна была действовать до 1 ноября текущего года.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%.

Фото: Piter.tv