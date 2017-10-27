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Появилось видео, как зареченский лось прикуривает у автомобиля

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Зареченский лось устроил себе кальянную с помощью легковушки и выхлопных газов.

Житель Пензы снял забавный видеоролик с диким лосем, который очень странно себя вел. На кадрах видео можно заметить пристрастие дикого животного к выхлопным газам. 

Сначала лось вплотную подошел к автомобилю, но если приглядеться, животное, буквально, курит выхлопные газы. Вскоре водитель заметил пристроившегося зверька и отъехал подальше. Немного постояв и "переварив" выхлопные ароматы, животное снова направилось к легковой машине. На этот раз водитель принял решение просто скрыться от назойливого внимания лося. 

Видео: YouTube - EDMIK81

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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