Появилось видео, как зареченский лось прикуривает у автомобиля

Зареченский лось устроил себе кальянную с помощью легковушки и выхлопных газов.

Житель Пензы снял забавный видеоролик с диким лосем, который очень странно себя вел. На кадрах видео можно заметить пристрастие дикого животного к выхлопным газам.

Сначала лось вплотную подошел к автомобилю, но если приглядеться, животное, буквально, курит выхлопные газы. Вскоре водитель заметил пристроившегося зверька и отъехал подальше. Немного постояв и "переварив" выхлопные ароматы, животное снова направилось к легковой машине. На этот раз водитель принял решение просто скрыться от назойливого внимания лося.

Видео: YouTube - EDMIK81