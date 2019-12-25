Власти столицы расширили перечень препаратов, которые будут предоставляться зараженным пациентам.

Заразившиеся коронавирусом москвичи бесплатно получат новые препараты. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По словам чиновника, власти расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов, зараженных COVID-19. Инфицированные с тяжелой формой заболевания будут лечиться в стационарах, но большинство остается дома под наблюдением врачей.

Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19 заявление Сергея Собянина

В расширенный список бесплатных препаратов для лечения коронавируса в Москве вошли "Арепливир","Коронавир", а также антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов. Среди них - Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан. Пациентам с инфекцией в средней степени тяжести амбулаторны условиях по решению врача будут предоставляться пульсоксиметры, приборы для измерения уровня кислорода в крови. Это необходимо, чтобы избежать тяжелых осложнений у зараженных.

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Фото: Piter.tv