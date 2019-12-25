Заразившиеся коронавирусом москвичи бесплатно получат новые препараты. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По словам чиновника, власти расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов, зараженных COVID-19. Инфицированные с тяжелой формой заболевания будут лечиться в стационарах, но большинство остается дома под наблюдением врачей.
Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19
заявление Сергея Собянина
В расширенный список бесплатных препаратов для лечения коронавируса в Москве вошли "Арепливир","Коронавир", а также антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов. Среди них - Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан. Пациентам с инфекцией в средней степени тяжести амбулаторны условиях по решению врача будут предоставляться пульсоксиметры, приборы для измерения уровня кислорода в крови. Это необходимо, чтобы избежать тяжелых осложнений у зараженных.
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Фото: Piter.tv
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