Штрафовать будут ИП, юридических и физических лиц.

В Москве введут штрафы за нарушение правил по удаленке. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

По его словам, размер штрафа для юридических лиц, которые не переведут 30% сотрудников на удалённый режим работы, составит от 100 до 300 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение или причинения вреда здоровому человеку в результате несоблюдения указа должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может грозить штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

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