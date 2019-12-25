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СМИ: школы в Москве могут перевести на дистанционное обучение с 19 октября
Сегодня, 15:01
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matveyvn

СМИ: школы в Москве могут перевести на дистанционное обучение с 19 октября

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В столице болеет всё больше школьников и студентов.

Школы в Москве могут перевести на дистанционное обучение с 19 октября — после двухнедельных каникул. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в городской администрации.

Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий.

цитирует его агентство

Источник отметил, что дистанционный формат обучения у московских школьников может продлиться две или три недели.

Причиной перехода на удалённую учёбу может стать увеличение доли школьников и студентов среди заразившихся коронавирусом.

Ранее эпидемиолог прокомментировал решение ввести длинные каникулы в школах Москвы.

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционное обучение, коронавирус, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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