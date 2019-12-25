СМИ: школы в Москве могут перевести на дистанционное обучение с 19 октября

Школы в Москве могут перевести на дистанционное обучение с 19 октября — после двухнедельных каникул. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в городской администрации.
Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий.
цитирует его агентство
Источник отметил, что дистанционный формат обучения у московских школьников может продлиться две или три недели.
Причиной перехода на удалённую учёбу может стать увеличение доли школьников и студентов среди заразившихся коронавирусом.
Ранее эпидемиолог прокомментировал решение ввести длинные каникулы в школах Москвы.
Фото: pixabay.com
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