Он подчеркнул, что вопрос о переводе детей на дистанционное обучение обсуждать следует позже.

Эпидемиолог прокомментировал решение ввести длинные каникулы в школах Москвы, об этом пишут "РИА Новости". Мнением поделился член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Он отметил, что решение отправить школьников на двухнедельные каникулы — взвешенное и целесообразное. Также эпидемиолог подчеркнул, что вопрос о переводе детей на дистанционное обучение обсуждать следует позже.

Две недели - большой срок для коронавируса, ситуация может переломиться. Виктор Зуев, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи

Ранее в Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на период каникул.

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