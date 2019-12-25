Строкова направила соответствующие письма главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на период каникул. С инициативой выступила депутат Елена Строкова, пишет RT.

Она предлагает предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей на период каникул, объявленных в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19.

Строкова направила соответствующие письма главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат считает, что эта мера поможет усилить безопасность ребёнка в условиях эпидемии, а также поддержит родителей-одиночек, которым не с кем оставить детей во время каникул.

Ранее подмосковные власти разрешили директорам школ объявить каникулы.

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