Зараженные вредителем эустомы будут уничтожены в Петербурге

Лабораторная экспертиза установила, что подкарантинная продукция заражена табачной белокрылкой.

На складе временного хранения в Санкт-Петербурге специалисты Россельхознадзора в партии эустом выявили живые личинки, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. 310 срезов цветов голландского происхождения следовали из Латвии в Петербург.

Лабораторная экспертиза установила, что подкарантинная продукция заражена табачной белокрылкой, которая поражает более 600 видов из 63 родов растений

Выпуск эустом на территорию Российской Федерации запрещён. На основании принятого собственником решения груз подлежит уничтожению.

Ранее в Петербург привезли почти 37 тонн марокканских мандаринов с насекомыми.

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