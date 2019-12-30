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Запуск "Лыжных стрел" 11 января отменили из-за отсутствия снега
Сегодня, 21:40
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nadezhda_sib

Запуск "Лыжных стрел" 11 января отменили из-за отсутствия снега

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Организаторы не теряют надежды, что отправление 19 января все-таки состоится.

Из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега отменили отправление электрички "Лыжная стрела". Информация об этом появилась в группе "Лыжная стрела 2020" "ВКонтакте".

"Лыжные стрелы" — электрички, которые отвозят лыжников на соревнования и прогулки по лесу. Первое отправление было запланировано на 11 января, однако его не будет. Другие поездки должны состояться 19 и 25 января, а затем — 2, 15, 22 и 29 февраля и 7, 15, 21 марта. 

Отметим, что старт и так был перенесен с 5 на 11 января. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аномально теплая зима может погубить посевы зерна в Ленобласти.

Фото: vk.com/strelaspb

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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