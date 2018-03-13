Запущен скоростной поезд "Ласточка" между Москвой и Иваново

С сегодняшнего дня, 13 марта, между Москвой и Иваново запущен по регулярному расписанию скоростной поезд "Ласточка".
Время в пути сократится почти вдвое. Обычный поезд преодолевает это расстояние приблизительно за 7 часов. У "Ласточки" на путь до столицы из Иваново и обратно будет уходить 3 часа 41 минуту. В маршруте предусмотрено 2 остановки: 1 минуту в Шуе и 20 минут во Владимире.
Поезд будет ходить два раза в день, утром и вечером, в оба направления.
Из Москвы в Иваново
Из Иваново в Москву
"Ласточки" на этом маршруте будут курсировать в исполнении "Премиум" пятивагонными составами: 341 место и пять туалетов. В обычном пригородном электропоезде "Ласточка" – 423 места и два туалета. Пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.
Цены на билеты
С 13 марта по 12 мая будут продавать билеты на "Ласточки" между Москвой и Иваново по фиксированной стоимости:
базовый класс – 459 рублей
эконом класс – 503 рубля
бизнес класс – 1501 рубль
С 13 мая формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в этих поездах будет осуществляться в рамках динамического ценообразования.
Видео: Instagram/voskresenskiy_ss, ivanovoobl; YouTube/AlexxDrozD
Фото: Instagram/voskresenskiy_ss, ivanovoobl; скриншоты с сайта РЖД