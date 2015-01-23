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Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до исторически низкого уровня
Сегодня, 12:55
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Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до исторически низкого уровня

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Немецкие хранилища заполнены ниже уровня в 60 процентов.

Заполненность газовых хранилищ в Германии опустилась до исторически низкого уровня. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявил исполнительный директор немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

По его словам, немецкие хранилища заполнены ниже уровня в 60 процентов. Специалист призвал бережно относиться к запасам голубого топлива, так как "настоящая зима еще впереди". 

Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень их заполненности станет очень низким в феврале.

Себастьян Блешке, исполнительный директор INES

Ранее глава газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас упрекнул "Газпром" в стремлении продавать газ по максимальной цене. По его мнению, российская компания выявила возможность продавать максимальный объем топлива по самым большим ценам, не повышая в то же время его объем на рынке и не снижая цену.

Фото: pixabay.com

Теги: газовые хранилища, германия, себастьян блешке
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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