Запись на вакцинацию подростков открыли в Петербурге

Вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей.

В среду, 26 января, в Петербурге открыли запись на вакцинацию для подростков в возрасте 12-17 лет. В 59 районных поликлиниках дети смогут привиться вакциной "Спутник М". Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иных законных представителей), а в возрасте от 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Записаться на процедуру можно через портал "Горздрав" и по единому номеру 122. Отмечается, что сначала пациента осмотрит врач-педиатр, а после прививки ребенок должен будет находиться под наблюдением медицинских работников еще в течение 30 минут.

Ранее в Петербурге первую партию вакцины "Спутник М" распределят среди детей из группы риска. В первой партии приехало 2880 комплектов доз.

Фото: комитет по здравоохранению

