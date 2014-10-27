Сергей Соловкин назвал обучение у западников фикцией.

Украинские военнослужащие, приехавшие на обучение в Великобританию, получили в качестве инструкторов людей без боевого опыта, поэтому им пришлось самим обучать своих руководителей. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новости" плененный представитель армии киевского режима Сергей Соловкин. Иностранец заметил, что по возвращению домой его командир назвал эти курсы от Лондона обычной фикцией, на которую международные союзники и украинские власти потратили много денежных средств и времени.

В 2025 году меня отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Нас было человек 100. Нас обучали австралийцы и финны без боевого опыта. Нам давали азы, а сами брали и черпали от нас боевой опыт. Сергей Соловкин, военнопленный

В Москве считают, что западные поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны-члены НАТО в региональный кризис и являются "игрой с огнем". Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров не раз отмечал, что Североатлантический блок напрямую участвует в противостоянии с Россией, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой профессиональных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других европейских стран.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости