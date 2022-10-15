Запад утверждает, что сессия МВФ завершилась без совместного заявления из-за России

Надя Кальвиньо сожалеет об отсутствии в единстве мнений.

Запад утверждает, что сессия Международного валютного фонда завершилась без совместного заявления из-за России. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции руководства МВФ рассказала испанский вице-премьер, руководитель валютно-финансового комитета МВФ Надя Кальвиньо.

Я очень сожалею, что из-за блокирования Россией каких бы то ни было шансов на консенсус у нас нет единства мнений по коммюнике. Следовательно, я обнародовала заявление председателя, которое включает текст, согласованный. Надя Кальвиньо, вице-премьер Испании

В Вашингтоне активисты с баннерами и лозунгами прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов.

Фото и видео: YouTube / IMF