Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, заявили в МИД

Мария Захарова оценила слова Зеленского о применении оружия НАТО для ударов по городам РФ.

Коллективный Запад и киевский режим готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница отметила, что уже давно не ведется речь об обороне Украины. Чиновница добавила, что президент Владимир Зеленский объявлял своему народу о намерении использовать оружие НАТО для нанесения ударов по таким российским городам как Москва, Петербург, Екатеринбург и другие.

Все это является еще одним свидетельством намерения Запада повысить ставки в конфликте, что ведет к его затягиванию и увеличению жертв. Киев и его натовские кураторы готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой.

Фото и видео: МИД России