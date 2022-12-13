МИД назвал встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой

Мария Захарова оценила итоги мероприятия в Германии.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало встречу стран-участниц НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии международной сходкой. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова. Она напомнила о том, что по результатам мероприятия были приняты решения о поставке новых видов вооружения от Запада киевскому режиму. В МИД РФ полагают, что следует говорить об еще одном свидетельстве полной безответственности международных союзников в стремлении к эскалации конфликта в регионе.

Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта... Не жалко им никого на территории Украины. Теперь уже понятно, что и своих не жалко, потому что танки сами не ездят. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова предупредила иностранных коллег о том, что те представители, которые отправятся на Украину в составе боевых батальонов, бригад сопровождающих танки, должны понимать, какую именно им выделили роль национальные правительства.

Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана.

Фото и видео: МИД России