Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Петербург и область

Марат Хуснуллин посетил Петербург 21 февраля и рассказал, как прошел первый день в Северной столице, в своем аккаунте в соцсети.
Зампред правительства записал видео со стройплощадки на проспекте Добролюбова, где скоро появится парк "Тучков буян", и поделился, что с самого утра началось рассмотрение стратегий транспортного развития города и области, программ строительства жилья, железных дорог.
Хуснуллин также отметил, что губернаторы города и области поставили перед правительством много важных вопросов.
В своем видео зампредседателя правительства уточняет, что после он поедет в Ленобласть на осмотр строительства дорог и жилья, а также рассмотрит вопрос об обманутых дольщиках.
Ранее мы сообщали, что начальник ГСУ Антропов попросил Путина освободить его от должности.
Видео: instagram.com/maratkhusnullin
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