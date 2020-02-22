Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Петербург и область

Об итогах поездки он рассказал в своем Instagram.

Марат Хуснуллин посетил Петербург 21 февраля и рассказал, как прошел первый день в Северной столице, в своем аккаунте в соцсети.

Зампред правительства записал видео со стройплощадки на проспекте Добролюбова, где скоро появится парк "Тучков буян", и поделился, что с самого утра началось рассмотрение стратегий транспортного развития города и области, программ строительства жилья, железных дорог.

Хуснуллин также отметил, что губернаторы города и области поставили перед правительством много важных вопросов.

В своем видео зампредседателя правительства уточняет, что после он поедет в Ленобласть на осмотр строительства дорог и жилья, а также рассмотрит вопрос об обманутых дольщиках.

Ранее мы сообщали, что начальник ГСУ Антропов попросил Путина освободить его от должности.

Видео: instagram.com/maratkhusnullin