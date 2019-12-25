Начальник ГСУ Антропов попросил Путина освободить его от должности

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, генерал-майор юстиции Олег Антропов продолжит занимать свое место в феврале.

Вчера, 21 февраля, стало известно, что Олег Антропов написал рапорт об отставке на имя министра МВД Владимира Колокольцева с просьбой освободить его от занимаемой должности. Освободить от поста может только президент Владимир Путин. Об этом сообщили 47news.

Известно, что в структуре обсуждался уход двух руководителей ГУ МВД – самого Антропова и начальника ГИБДД генерала Семенова. Также стоит отметить, что Олег Антропов не получал претензий, работая при новом начальнике ГУ МВД Плугине, с которым у него дружеские отношения.

Днем ранее, 20 февраля, Антропов был в Москве и обговаривал свою позицию с начальником Следственного департамента МВД РФ Александром Романовым. В этот день Романову и Плугину присвоили генеральские звания. Как сообщила "Фонтанка", Романов посоветовал Антропову не бороться дальше, а покинуть пост добровольно.

"Плугин с Антроповым разошлись без изжоги, дело не Антропове, а в его месте", — сообщил источник изданию.

Антропов будет занимать пост до тех пор, пока не выйдет указ президента, тогда для начальника ГСУ откроются два возможных пути: отставка или новый пост в регионе, который должен быть равен уровню начальника регионального главка и номенклатурному статусу.

Ранее мы сообщали, что в Киеве отреагировали на слова Путина об объединении двух стран.

Фото: spb.er.ru