Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ-2023 обсудил преодоление глобального цифрового кризиса

По словам Станислава Кузнецова, начиная с прошлого года, мир столкнулся с беспрецедентным числом цифровых вызовов.

На ПМЭФ-2023 прошла панельная дискуссия "Преодоление глобального цифрового кризиса – есть ли выход?". Модератором выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В обсуждении приняли участие представители бизнес-сообщества, государственных и научных структур. Как отметили спикеры, с одной стороны, глобальная цифровизация позволяет надеяться на серьёзный экономический эффект, с другой – возникают драматические риски, которые изначально не были просчитаны.

По словам Станислава Кузнецова, начиная с прошлого года, мир столкнулся с беспрецедентным числом цифровых вызовов. Количество и сложность кибератак растёт, им подвергаются различные организации. Только за последние несколько дней в открытом доступе были опубликованы данные 15 организаций, в которых содержалось 42,4 млн клиентских записей. Свою роль сыграл и фактор ухода с российского рынка крупных зарубежных компаний, остро поставивший вопрос о скорейшем замещении иностранных технологий отечественными. На этом фоне происходит снижение уровня доверия граждан и восстановить его – важная задача, которая решается и с помощью регулятивных мер, и продвижением необходимых технических решений со стороны профессионального сообщества и бизнес-структур.

Примечательны данные опроса аудитории, проведённые Станиславом Кузнецовым. 24% считают, что цифровые сервисы не могут гарантировать защиту персональных данных, 21% уверен в безопасности, и более половины присутствовавших, заявили, что им всё равно, так как данные уже попали в Сеть. В этой связи Станислав Кузнецов обратил внимание на необходимость комплексного подхода к вопросам кибербезопасности.

Развивать "цифру", развивать технологии необходимо, и, конечно же, эти технологии должны служить во благо. Нам нужно объединять усилия, действовать вместе для того, чтобы быть на полшага впереди любых мошенников, любых хакеров. Мы видим, что российская инфраструктура устояла и готова к вызовам новой реальности. Уверен, нам по силам выиграть следующую партию. Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Также Сбер рассказал как будет развиваться искусственный интеллект в России.

Фото: пресс-служба Сбера