Дмитрий Полянский рассказал о битве Киева "до последнего украинца".

Заместитеь постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский рассказал о том, что родные украинских военнопленных просят Москву не возвращать их домой. Такой информацией дипломат поделился с коллегами в ходе заседания в Совете Безопасности ООН. Эксперт уточнил, что попавшие в плен иностранные солдаты рассказывают Вооруженным силам РФ страшные откровения касательно условий их службы, а также отношения к бойцам со стороны командования ВСУ.

Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ

Дмитрий Полянский напомнил в СБ ООН, что украинские власти используют как пушечное мясо в битве против России "до последнего украинца". Постпредство РФ при ООН назвало обстрел больницы в Новоайдаре тяжким военным преступлением.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций