Дмитрий Полянский рассказал о том, что из-за стрельбы ВСУ 2 января в ЛНР погибли 14 гражданских лица, пострадали еще 24.

Обстрел украинскими силовиками больницы в Новоайдаре представляет собой тяжкое военное преступление. Об этом коллегам на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделал заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уверен, что ответственность за трагедию лежит на странах коллективного Запада, а также киевском режиме. Эксперт подчеркнул, что жертвами стали 14 человек, а 24 - оказались ранены. Их травмы оцениваются медиками как различной степени тяжести. По словам Полянского, преднамеренное нападение на действующие гражданские здравоохранительные учреждения и целенаправленное убийство мирного населения являются военными преступлениями со стороны ВСУ.

28 января американской системой залпового огня HIMARS нанесен целенаправленный удар по больнице в городе Новоайдар Луганской Народной Республики. Никакой реакции от стран Запада, разумеется, на это не последовало. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Ранее Постпредство РФ при ООН связало кризис государственности в Гаити со внешним вмешательством.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций