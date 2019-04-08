Замминистра сельского хозяйства Саратовской области подозревают в двух преступлениях

Чиновницу подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с субсидиями.

В Саратовской области задержали замминистра сельского хозяйства Саратовской области. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщину подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с субсидиями.

Чиновницу обвиняют в сокрытии необходимости возврата сельскохозяйственной организацией в бюджет региона субсидий за 2018 год. Ущерб от этого оценивается в один миллион рублей. Кроме того было установлено, что задержанная с работниками данной организации отправляла в Министерство сельского хозяйства Саратовской области недостоверные сведения для получения субсидий, а также умолчала о фактах, влекущих прекращение данных выплат. Всего организации выплатили более четырех миллионов рублей.

В отношении замминистра заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России), а также о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса России).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

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Видео: Следственный комитет Российской Федерации