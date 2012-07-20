Владимир Гаврилов сообщил о возможном завершении конфликта с РФ весной 2023 года.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил иностранным журналистам с телеканала SkyNews о том, что Вооруженные силы Украины "вернутся в Крым" к концу декабря текущего года. При этом чиновник допустил, что украинский конфликт завершится уже к весне 2023 года. Владимир Гаврилов оценил как маловероятную для мира угрозу ядерной войны, а также конкретно ядерного удара с российской стороны по территории Украины. При этом он пояснил, что подобного рода удар не сможет остановить ВСУ от достижения поставленных на поле боя задач.

Да, это была бы драма. Для всех это будет одинаково — Бог знает какой сценарий. Владимир Гаврилов, замглавы Минобороны Украины

Ранее американское издание WSJ выяснило, что помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал украинскому руководству пересмотреть свои требования к России, а также задуматься о проведении переговоров с Москвой ради мирного урегулирования проблемы.

Белый дом: США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.

Фото и видео: YouTube / SkyNews