Чиновник негативно оценил "имиджевые потери" немецкой стороны.

Заместитель министра по иностранным делам Польши Павел Яблоньский назвал большой проблемой для Германии отказ обсуждать репарации Варшаве за разрушения во времена Второй мировой войны. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного "Польского радио". Эксперт пояснил, что говорит о больших имиджевых потеря со стороны ФРГ. Ранее представители Берлина уведомили коллег о том, что вопрос компенсаций считают закрытым и не будут вести диалог по теме.

Этот ответ, его форма в одно предложение показывает далекоидущее высокомерие, отсутствие уважения по отношению к жертвам. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

ольскй эксперт полагает, что данный ответ немецких партнеров, его характер и стиль не приняты Варшавой, которая будет продолжать громко говорить о репарациях. Яблоньский подчеркнул, что Германия стремится быть моральным государством, которое влияет на тренды в обществе в вопросе международного права и правах человека, но одновременно с этим местные власти делают "нечто такое, за что им будет стыдно".

Депутат сейма Польши Бурый раздавил российский огурец на столе ведущего TVP Info Клечека.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl