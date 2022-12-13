Депутат сейма Польши Бурый раздавил российский огурец на столе ведущего TVP Info Клечека

Ведущий программы и политик поспорили в прямом эфире о продаже овощей из России.

Депутат польского сейма Яцек Бурый раздавил российский огурец на столе ведущего в эфире местного телеканала TVP Info Милоша Клечека. Политик вступил в конфликт с журналистом из-за обвинений в том, что он якобы обогащается на продаже овощей, которые поступают из Москвы. Ведущий указал гостям на заявление Бурого о том, что на территории страны пользователи также пользуются "недорогим топливом".

Вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <...> Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами. Милош Клечек, польский журналист

В ответ на это заявление политик уточнил, что сам ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия. Он намекнул о том, что Клечек не может понять, как на самом деле живет население страны. Бурый назвал оппонента "умником". Он добавил, что "это тебе", бросив в ведущего огурцом, который достал из кармана. Гость программы разбил овощ о стол, после чего покинул студию. Далее журналист обвинил депутата в организации "мощного запланированного шоу". Он напомнил, что Бурый ранее рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info

