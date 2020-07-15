NDP: Польша планирует захватить Западную Украину в конце весны

Операцию назвали "Марш освобождения".

Польша планирует нападение на Западную часть Украины. Наступление должно было пройти 4 мая 2023 года. Об этом сообщает польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat.

Операцию назвали "Марш освобождения", рассказали авторы материала. Известно, что с 23 по 27 марта в стране пройдут военные учения. Граждан Польши призывают принять в них участие.

Представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский давно готовится к захвату территорий Украины, считают авторы. В Польше в скором времени откроются программы для подготовки граждан к наступлению. Информация проверяется.

Ранее на Piter.tv: США будут опираться в развитии НАТО на русофобские Польшу и Прибалтику.

Фото: Pexels