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NDP: Польша планирует захватить Западную Украину в конце весны
Сегодня, 20:50
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NDP: Польша планирует захватить Западную Украину в конце весны

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Операцию назвали "Марш освобождения".

Польша планирует нападение на  Западную часть Украины. Наступление должно было пройти 4 мая 2023 года. Об этом сообщает польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat.

Операцию назвали "Марш освобождения", рассказали авторы материала. Известно, что с 23 по 27 марта в стране пройдут военные учения. Граждан Польши призывают принять в них участие. 

Представитель  правящей партии Польши Ярослав Качиньский давно готовится к захвату территорий Украины, считают авторы. В Польше в скором времени откроются программы для подготовки граждан к наступлению. Информация проверяется.

Ранее на Piter.tv: США будут опираться в развитии НАТО на русофобские Польшу и Прибалтику.

Фото:  Pexels

Теги: западная ураина, политика, польша, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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