NDP: Польша планирует захватить Западную Украину в конце весны

Польша планирует нападение на Западную часть Украины. Наступление должно было пройти 4 мая 2023 года. Об этом сообщает польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat.
Операцию назвали "Марш освобождения", рассказали авторы материала. Известно, что с 23 по 27 марта в стране пройдут военные учения. Граждан Польши призывают принять в них участие.
Представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский давно готовится к захвату территорий Украины, считают авторы. В Польше в скором времени откроются программы для подготовки граждан к наступлению. Информация проверяется.
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