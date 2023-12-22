Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине

Мирча Джоанэ считает, что решение о переговорах должна принимать Украина.

Заместитель генерального секретаря Североатлантического военного альянса Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для собственного перевооружения. В результате из-за такой опасности странам-членам НАТО требуется с осторожностью относиться к позиции руководства в Москве. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире французской радиостанции LBC.

России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и ЕС. Мирча Джоанэ, замгенсека НАТО

Замгенсека НАТО добавил, что решение о начале мирного урегулирования кризиса между Киевом и Москвой украинские власти будут принимать самостоятельно. Эксперт пояснил журналистам, что у военного блока существует моральная и юридическая обязанность поддерживать ВСУ.

В НАТО допустили продолжение конфликта на Украине и после 2025 года.

Фото и видео: YouTube / LBC