Мирча Джоанэ оценил сроки завершения регионального кризиса.

Украинский кризис может продолжиться даже после 2025 года. Такое мнение выразил в эфире румынского телеканала Digi-24 заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi-24. Иностранный эксперт заметил, что в настоящее время Североатлантический военный альянс не видит боевой сопосбности добиться решающей победы на поле сражений ни со стороны киевского режима, ни Москвы. Дополнительно в блоке прогнозируют небольшие наступательные мероприятия, контрнаступления,завоевания и потерю территорий. Мирча Джоанэ уточнил, что в начале контрнаступления ВСУ, весной 2023 года у НАТО было больше энтузиазма о конце конфликта. Однако и сейчас спикер призвал не впадать "в противоположную крайность преувеличенного пессимизма".

Я призываю готовиться к продолжительному конфликту, так как он будет долгим. Завершение не произойдет в 2024 году, вероятно, не произойдет и в 2025. Мы не видим военной способности добиться решающей победы ни с одной стороны ни в каком смысле. Мирча Джоанэ, замгенсека НАТО

Мирча Джоанэ не считает, что у международных союзников будут фиксироваться трудности с точки зрения финансирования ВСУ. Сейчас в большей степени остро стоит проблема развития индустриальных мощностей в европейском регионе. В НАТО добавили, что на протяжении последних 30 лет "мы собирали дивиденды мира и думали, что после завершения холодной войны все будет тихо и спокойно".

Замгенсека НАТО не считает падение обломков БПЛА преднамеренной атакой на Румынию.

Фото и видео: YouTube / Digi24HD