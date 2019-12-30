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Заместителя мэра Ярославля задержали из-за взятки
Сегодня, 11:46
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MShaffter

Заместителя мэра Ярославля задержали из-за взятки

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Ринат Бадаев проработал в этой должности около года.

В Ярославле заместитель мэра по вопросам градостроительства подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Ярославле задержан заместитель мэра Рината Бадаев. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. 

Уточняется, что Следственный Комитет и в Администрации Ярославля  на данный момент официально не комментировали. Ринат Бадаев проработал на данной должности с начала 2019 года. Ранее он занимался градостроительством в Переславле-Залесском.

Фото:Piter/TV

Теги: коррупция в россии, новости россии, новости ярославля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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