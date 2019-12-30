Заместителя мэра Ярославля задержали из-за взятки

Ринат Бадаев проработал в этой должности около года.

В Ярославле заместитель мэра по вопросам градостроительства подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Ярославле задержан заместитель мэра Рината Бадаев. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

Уточняется, что Следственный Комитет и в Администрации Ярославля на данный момент официально не комментировали. Ринат Бадаев проработал на данной должности с начала 2019 года. Ранее он занимался градостроительством в Переславле-Залесском.

Фото:Piter/TV