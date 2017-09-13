Экс-заместитель председателя "Выборг-банка" признался в хищении 15 млн

В рамках расследования уголовного дела о хищении 15 миллионов рублей был задержал бывший зампред "Выборг-банка". Он дал признательные показания.

Топ-менеджера рухнувшего "Выборг-банка" задержали по делу о хищении 15 миллионов рублей. Как сообщает "Фонтанка", бывший заместитель председателя, также работавший председателем наблюдательного совета, дал признательные показания. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее по тому делу уже задержали члена наблюдательного совета банка. Piter.tv сообщал, что экс-сотрудницу "Выборг-банка" подозревают в миллионной афере. Предположительно, она является сестрой признавшегося подозреваемого.

По данным следствия, махинация произошла в сентябре прошлого года. Фигуранты провернули фиктивную операцию в отделении банка на набережной реки Мойки. По чеку на 15 миллионов выдали наличные фирме с московской регистрацией. Таких денег на счету компании не было.

В прошлом году "Выборг-банк" лишился лицензии. Ее отозвали из-за рискованных операций.