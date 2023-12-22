Замерзшую собаку из деревни Бор удалось пристроить в приют

Покинутый хозяином питомец здоров.

Собаку, брошенную на морозе бывшими хозяевами, продолжают всем миром спасать жители Ленобласти. Песика удалось забрать с улицы и отвезти в ветклинику. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Животное нашли в деревне Бор. Собаку не оставили умирать на морозе. Ее накрыли теплой одеждой, дали воду и корм. Чуть позже зоозащитники смогли найти подход к животному и убедили песика сесть в машину. Бедолагу осмотрел специалист, который установил, что покинутый хозяином питомец здоров.

Сейчас животное в тепле. Его определяют в приют. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что Piter.tv: в Ленобласти кот спас хозяина от смертельного отравления выхлопными газами.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком