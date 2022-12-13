Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за "напряженной ситуации"

Роб Бауэр рассказал о сложной оперативной ситуации для ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО, проводимого в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов "даже в формате видеоконференции" из-за того, что на Украине в зоне проведения специальной операции России фиксируется "напряженная оперативная обстановка". Соответствующей информацией с иностранными коллегами поделился руководитель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в своем открывающем мероприятие слове. Эксперт подчеркнул, что страны-участницы Североатлантического альянса продолжат отказывать киевскому режиму поддержку. О подготовке контрнаступления ВСу в регионе конфликта руководители НАТО будут проинформированы через военного украинского представителя.

Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции. Роб Бауэр, американский адмирал

В НАТО заявили, что новые оборонные планы потребуют развертывания еще больших сил.

Фото и видео: YouTube / Reuters