Роб Бауэр выступил на заседании начальников Генштабов Североатлантического альянса в Брюсселе.

Новые региональные оборонные планы Североатлантического военного альянса, направленные против России и террористических групп", предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории блока. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании руководителей генеральных штабов НАТО, организованном в Брюсселе, сделал глава Военного комитета Роб Бауэр.

Сегодня мы будем изучать региональные, географически специализированные планы, которые определяют, как мы будем защищать ключевые зоны нашего альянса от двух угроз, перечисленных в Стратегической концепции НАТО. Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО

Эксперт пояснил коллегам, что для эффективности работы сил НАТО необходима не только численность, но также скорость и масштабирование войск. Роб Бауэр высоко оценил работу местных штабов. Он заметил, что разработка планов является достойной подвигов Геракла, так как мероприятия завершаются на 18 месяцев раньше срока.

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