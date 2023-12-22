Закрывается движение по Черничному переулку в городе Сестрорецке

С 6 по 12 апреля будут проходить работы по прокладке инженерных сетей.

В Курортном районе с 6 по 12 апреля автомобилистам придется объезжать Черничный переулок. В Сестрорецке будет закрыта часть дороги от Лиственной до Черничной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В это время в Черничном переулке будут проходить работы по прокладке инженерных сетей. Водителям рекомендуется объезжать ремонтируемый участок по Лиственной улице, Черничной улице, улице Коммунаров, Дубковскому шоссе, Зоологическому и Дубковскому переулкам.

Напомним, что в Сестрорецке с 29 марта закрыто движение по Угольному переулку. Речь идет об участке от Красноармейской улицы до Угольной улицы. Проезд перекроют до 25 апреля. В течение месяца здесь будут проходить работы по прокладке водопроводной сети.

Ранее мы писали, что до 7 апреля закрывается движение транспорта по улице Есенина.

Фото: Piter.tv