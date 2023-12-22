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До 7 апреля закрывается движение транспорта по улице Есенина
Сегодня, 16:21
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До 7 апреля закрывается движение транспорта по улице Есенина

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Речь идет об участке от проспекта Луначарского до Поэтического бульвара.

В Выборгском районе ограничат проезд по  улице Есенина. Закрывается движение по участку от проспекта Луначарского до Поэтического бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут с 6 по 7 апреля. На этом участке пройдут работы по прокладке инженерных сетей.

Объезд: проспект Луначарского, проспект Художников, Поэтический бульвар.

Пресс-служба ГАТИ

На кольцевой автодороге ( КАД) в районе развязки с Колтушским шоссе перекроют две полосы движения.  В период с 9 по 16 апреля будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам ограничат скоростной режим до 50  км/ч. 

Фото: Unsplash

Теги: гати, транспорт, улица есенина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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