Депутаты определились с минимальным числом так называемых гайд-парков.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что ЗакС Петербурга откорректировал закон о митингах. Депутаты Северной столицы приняли соответствующий документ в третьем чтении.

Ивестно, что петербургские депутаты определись с количеством так называемых гайд-парков. Теперь в петербуржцы смогут митинговать в четырех парках. При этом максимальное число участников мероприятий, проводимых без согласования, вырастет с 200 до 500.

Отмечается, что при этом в ЗакС Петербурга сняли ограничения на проведение публичных мероприятий у зданий органов государственной власти.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разрешат прогулки по крышам.

Фото:Piter.TV