В Петербурге разрешат прогулки по крышам

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге намерены легализировать прогулки по крышам. Соответствующую поправку обсудили в Мариинском дворце в первом чтении в городской закон "О туристской деятельности".
Однако депутаты намерены установить правила посещения крыш Северной столицы. также отмечается, что речь не идет о легализации деятельности руферов.
Поправка предполагает обустройство мест для проведения "высотных экскурсий".
Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж покажет работу реставраторов и копиистов онлайн.
Фото:pixabay
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Эти группы теперь будут ссать в подъездах...
Живу на Петроградке на последнм этаже..слышимость неимоверная с чердака..заявляю лично не пущу ни одного...Депутаты пусть эту движуху на своих домах и организуют