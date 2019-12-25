В Петербурге разрешат прогулки по крышам

В Мариинском дворце в первом чтении рассмотрены поправки в городской закон "О туристской деятельности".

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге намерены легализировать прогулки по крышам. Соответствующую поправку обсудили в Мариинском дворце в первом чтении в городской закон "О туристской деятельности".

Однако депутаты намерены установить правила посещения крыш Северной столицы. также отмечается, что речь не идет о легализации деятельности руферов.

Поправка предполагает обустройство мест для проведения "высотных экскурсий".

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