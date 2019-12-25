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В Петербурге разрешат прогулки по крышам
Сегодня, 12:05
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге разрешат прогулки по крышам

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В Мариинском дворце в первом чтении рассмотрены поправки в городской закон "О туристской деятельности".

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге намерены легализировать прогулки по крышам. Соответствующую поправку обсудили в Мариинском дворце в первом чтении в городской закон "О туристской деятельности".

Однако депутаты намерены установить правила посещения крыш Северной столицы. также отмечается, что речь не идет о легализации деятельности руферов. 

Поправка предполагает обустройство мест для проведения "высотных экскурсий".

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж покажет работу реставраторов и копиистов онлайн.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 13:50

Эти группы теперь будут ссать в подъездах...

Живу на Петроградке на последнм этаже..слышимость неимоверная с чердака..заявляю лично не пущу ни одного...Депутаты пусть эту движуху на своих домах и организуют

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